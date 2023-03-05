Путин был прав, когда сказал, что Россия развалится — политолог о неожиданном заявлении диктатора

Российский диктатор Путин шантажирует мир распадом России. Но именно это и ждет страну-агрессора после проигрыша в войне.

Российский диктатор Владимир Путин и его прихвостни стали публично говорить о возможности распада России. Так они пытаются запугать Запад, но на самом деле именно это и ждет РФ.

Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк для 24 канала.

По его словам, Путин очень уместно сказал в интервью своим пропагандистам, что Россия может распасться. И это действительно подвиг Украины, ведь еще год назад россияне были уверены, что Киев падет, а теперь сами сомневаются в будущем России.

"Они этим шантажируют мир. Типа, а что там вы будете делать с десятками разных частей. А нам этого не надо. Можно на 2 части поделить. Или на 4 – 5. В зависимости от расположения ядерного оружия. Можно на юг и север поделить. Но эта "тушка" должна быть разделена. Она слишком агрессивна, чтобы быть в клубе гражданских, нормальных государств", – сказал Давыдюк.

Он убежден, что Путин – это смесь Горбачева и Николая 2, мол, такой типаж политиков всегда приводит к развалу государства. Кроме того, Россия построена на достижениях тех государств, которые она смогла колонизировать, в частности все крупнейшие инфраструктурные достижения и инновации в СССР делали украинцы.

"Московия — не Россия. Они сами это говорили. Вот Чечня — там никогда на русском языке не разговаривали. А Сахалин — там русское что-то вообще было? Или Сибирь — ходят с китайскими лицами и пытаются говорить на шаманском языке, который называют русским", — сказал Давыдюк.

Политолог убежден, что Россия заслужила внешнее управление. Да и лучшие для нее правители всегда были иностранцами, а Украина "однозначно должна участвовать в выборе следующего правителя разделенной России".

Напомним, бывший глава Генштаба Британии генерал Ричард Даннатт считает, если Украина совершит успешное контрнаступление, а российская армия развалится, то диктатора РФ Владимира Путина могут изгнать из Кремля.

Читайте также: