"Путин – черт": в Дагестане на последнем звонке выпускница выступила против войны в Украине

Позже школьницу и ее мать вынудили записать извинения за антивоенные лозунги.

В Дагестане 11-классница Зухра Альбекова на школьной линейке во время церемонии "последнего звонка" вышла к микрофону и выкрикнула "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!".

Видеозапись ее речи появилась в Сети.

Инцидент произошел в школе №11 города Избербаш. Школьница вышла к микрофону, очевидно, чтобы получить аттестат. Она выкрикнула: "Нет войне! Свободу Украине! Путин черт!".

Некоторые присутствующие начали аплодировать ей.

Источник Кавказ.Реалии: девочку и ее мать заставили публично извиниться местные чиновники. А глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру «с требованием разобраться в случившемся». Главе Дагестана нечем заняться как бегать за школьницами?‍♀️ Совсем с ума сошли https://t.co/koaGcT6mdB — Соболь Любовь (@SobolLubov) May 22, 2022

Поозже пропагандистские Тelegram-каналы начали распространять информацию, что на школьницу выписали протокол о "дискредитации армии РФ". На мать школьницы составили административный протокол о невыполнении родительских обязанностей.

В дагестанских пабликах уже появилось видео с извинениями школьницы и ее матери.

Как пишет "Кавказ.Реалии", и мать, и девочку заставили публично извиниться местные чиновники. Глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша "с требованием разобраться в случившемся". В администрации города отказались от комментариев.

На видео с извинениями выпускница заявила, что сожалеет о своем поступке и "просто хотела привлечь к себе внимание".

Ее мать добавила, что сожалеет об "эмоциональном необдуманном" поступке дочери. Женщина заверила что полностью поддерживает Путина, а также выступает за "проводимую спецоперацию на территории Украины".

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