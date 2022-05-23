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"Путин – черт": в Дагестане на последнем звонке выпускница выступила против войны в Украине

"Путин – черт": в Дагестане на последнем звонке выпускница выступила против войны в Украине

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"Путин – черт": в Дагестане на последнем звонке выпускница выступила против войны в Украине

Фото: скриншот с видео

Позже школьницу и ее мать вынудили записать извинения за антивоенные лозунги.

В Дагестане 11-классница Зухра Альбекова на школьной линейке  во время церемонии "последнего звонка" вышла к микрофону и выкрикнула "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!".

 Видеозапись ее речи появилась в Сети.

Инцидент произошел в школе №11 города Избербаш. Школьница вышла к микрофону, очевидно, чтобы получить аттестат. Она выкрикнула: "Нет войне! Свободу Украине! Путин черт!".

Некоторые присутствующие начали аплодировать ей.

Поозже пропагандистские Тelegram-каналы начали распространять информацию, что на школьницу выписали протокол о "дискредитации армии РФ". На мать школьницы составили административный протокол о невыполнении родительских обязанностей.

В дагестанских пабликах уже появилось видео с извинениями школьницы и ее матери.

Как пишет "Кавказ.Реалии", и мать, и девочку заставили публично извиниться местные чиновники. Глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша "с требованием разобраться в случившемся". В администрации города отказались от комментариев.

На видео с извинениями выпускница заявила, что сожалеет о своем поступке и "просто хотела привлечь к себе внимание".

Ее мать добавила, что сожалеет об "эмоциональном необдуманном" поступке дочери. Женщина заверила что полностью поддерживает Путина, а также выступает за "проводимую спецоперацию на территории Украины".

Ранее сообщалось, что в России подожгли уже 13-й военкомат (фото).

Также мы писали, почему в разных регионах России горят военкоматы и кто способен на бунт в стране.

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