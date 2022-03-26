"Путин цинично лжет": Байден рассказал, почему глава Кремля хочет свергнуть Зеленского с поста президента

Путин хочет свергнуть с поста президента Украины Владимира Зеленского, чтобы подавить в стране демократичность.

Президент США Джо Байден во время выступления в Польше заявил, что президент России Владимир Путин цинично лжет по всему миру, когда говорит о "денацификации" Украины.

Об этом глава Белого дома рассказал в Польше 26 марта.

"Сегодня Россию подавила у себя демократию. И они пытаются это сделать в других местах. Они фальшиво говорят об этнической солидарности, о выражении своих этнических групп. Путин сказал, что он денацифицировал Украину. Это циничная ложь. Он все знает ", — заметил Байден. .

Глава США также добавил, что Путин хочет свергнуть с поста президента Украины Владимира Зеленского, чтобы подавить в стране демократичность.

"Он (Путин – ред.) также хочет свергнуть Зеленского с поста президента, который был демократически избран, являющийся евреем. Дедушка которого боролся с нацистской Германией, а Путин считает, что его (Зеленского – ред.) необходимо свергнуть", — сказал Байден.

Читайте также: