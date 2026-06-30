Путин признал провал саммита на Аляске / © Getty Images

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Президент РФ Путин фактически признал, что состоявшийся в августе 2025 года российско-американский саммит на Аляске не привел ни к каким практическим или ощутимым дипломатическим договоренностям. Такое заявление Путин сделал 28 июня во время интервью, которое, вероятно, было срежиссировано.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин признал отсутствие договоренностей после саммита на Аляске

В ходе разговора российский диктатор подтвердил, что по итогам саммита в Анкоридже не было подписано никаких официальных документов. Несмотря на это, он утверждает, что Россия во время встречи согласилась с американскими предложениями относительно прекращения войны в Украине.

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По словам Путина, Москва выражает готовность продолжать переговоры с Соединенными Штатами, опираясь на базу, заложенную на Аляске.

Интересно, что в текстовой расшифровке интервью, опубликованной пресс-службой Кремля, упоминания о саммите на Аляске были полностью вырезаны. Однако журналист Зарубин выложил видеозапись полной версии разговора, где эти детали сохранились.

Публичное признание Путиным отсутствие договоренностей прозвучало после заявления государственного секретаря США Марко Рубио от 25 июня. Тогда глава Госдепа отметил, что на саммите стороны обсуждали только «предложение», а каких-либо официальных соглашений или подписанных письменных документов не было.

Почему Путин резко изменил риторику по отношению к США

Аналитики предполагают, что Путин пошел на признание этого факта во избежание прямой конфронтации с администрацией Дональда Трампа. Это произошло почти сразу после заявления Марко Рубио.

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В то же время, призывы Кремля вернуться к предложениям годичной давности свидетельствуют о попытке подтолкнуть США к возобновлению диалога на выгодных для себя условиях — так, будто ситуация на поле боя в Украине осталась неизменной с августа 2025 года.

Однако реальное положение на фронте за это время существенно трансформировалось, ведь Силы обороны начали активно отвоевывать территории, продвижение россиян значительно замедлилось, а украинские удары большой и средней дальности вынуждают российскую армию переходить к обороне, а не нападению.

К каким переговорам хочет вернуться Путин

Напомним, Россия демонстрирует признаки военного и дипломатического истощения в войне против Украины из-за успешных ударов Сил обороны по нефтяной инфраструктуре и логистике.

Как пишет Independent, на фоне внутреннего кризиса, падения поддержки войны и ежемесячных потерь около 35 000 человек Владимир Путин заявил о готовности вернуться к переговорам на основе стамбульских требований.

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Они предполагают территориальные уступки, введение русского как второго языка и невозможность Украины вступить в НАТО.

В то же время, в Кремле растет обеспокоенность: российские чиновники открыто жалуются, что президент США Дональд Трамп пересматривает неофициальные договоренности прошлогоднего саммита в Анкоридже о сохранении за РФ контроля над оккупированными землями.

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