Путин дал звание "героя" попу, призывавшему россиянок "больше рожать, чтобы отправлять детей на войну"

Агент ФСБ Васильев ВСУ был ликвидирован в ноябре 2022 года во время одного из ракетных ударов по позициям оккупантов.
Глава страны-агрессорки России Владимир Путин наградил званием "героя" российского попа-агента ФСБ Васильева. Для него провели торжественную церемонию награждения за заслуги перед отечеством, правда уже посмертную.
Об этом сообщил полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram
По словам Штирлица, очевидно, Путин наградил своего религиозного "атташе" за убийство украинских граждан.
"Здесь на Московии агенту ФСБ Васильеву за убийства украинцев звание "героя" присвоили. А вы в воскресенье снова пойдете в филиал ФСБ в Украине — в московские попы?", — написал он.
Российский поп запомнился рекомендацией россиянкам больше рожать, чтобы отправлять детей на войну.
В ноябре 2022 года попа ликвидировали ВСУ во время одного из ракетных ударов по позициям оккупантов.
Напомним, в селе Неклюдово Белгородской области на похоронах пожилой женщины местный священник набросился с угрозами на людей. Батюшка угрожал всем присутствующим "набить морды кадилом".
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