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Путин дал звание "героя" попу, призывавшему россиянок "больше рожать, чтобы отправлять детей на войну"

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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297
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Путин дал звание "героя" попу, призывавшему россиянок "больше рожать, чтобы отправлять детей на войну"

Фото: Facebook/ Анатолій Штірліц

Агент ФСБ Васильев ВСУ был ликвидирован в ноябре 2022 года во время одного из ракетных ударов по позициям оккупантов.

Глава страны-агрессорки России Владимир Путин наградил званием "героя" российского попа-агента ФСБ Васильева. Для него провели торжественную церемонию награждения за заслуги перед отечеством, правда уже посмертную.

Об этом сообщил полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram

По словам Штирлица, очевидно, Путин наградил своего религиозного "атташе" за убийство украинских граждан.

"Здесь на Московии агенту ФСБ Васильеву за убийства украинцев звание "героя" присвоили. А вы в воскресенье снова пойдете в филиал ФСБ в Украине — в московские попы?", — написал он.

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Российский поп запомнился рекомендацией россиянкам больше рожать, чтобы отправлять детей на войну.

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В ноябре 2022 года попа ликвидировали ВСУ во время одного из ракетных ударов по позициям оккупантов.

Напомним, в селе Неклюдово Белгородской области на похоронах пожилой женщины местный священник набросился с угрозами на людей. Батюшка угрожал всем присутствующим "набить морды кадилом".

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Дата публикации
Просмотры
297
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