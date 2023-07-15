"Путин до 10 лет жил в Грузии, но мать из-за издевательства мужа отвезла его в РФ" – польская журналистка

Когда нынешнему президенту России Владимиру Путину был один год, его мать Вера уехала на практику в Ташкент и там познакомилась с мужчиной, которого звали Георгий Осепашвили. Впоследствии они поженились и переехали в Грузию. И именно в грузинском селе Путин жил до 10 лет.

Об этом рассказала польская писательница, журналистка Кристина Курчаб-Редлих в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Он ей рассказал, что у него большой дом, что он богат... Но она была очень довольна, что он хотел на ней жениться, несмотря на то, что у нее был ребенок. Они поехали к нему в село Метехи, в 30 км от Тбилиси. И оказалось, что он живет в какой-то лачуге, пол глиняный был", — рассказала Курчаб-Редлих.

Позже Вера забрала к себе сына, который до трех лет жил с бабушкой и дедушкой.

По словам журналистки, сначала Владимира приняли хорошо, но когда его мать забеременела от нового мужа, тот стал относиться к мальчику очень плохо. Кроме того, семья жила очень бедно.

"И этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь... Одни смеются, другие жалеют... К тому же он понимает, что он очень беден, что у него штаны порваны, что он какой-то другой", – рассказала она.

Владимир Путин жил в Грузии почти до 10 лет.

"Он жил там до 10 лет. Потому что его мать не могла выдержать издевательства мужа над своим ребенком. Он его очень сильно избивал. Мальчик голодал. Она повезла обратно в Терехино к своим родителям", — рассказала Курчаб-Редлих.

Однако потом, когда Путин уже вернулся к дедушке и бабушке, они решили отдать его своим родным в Ленинграде.

В Ленинграде (Санкт-Петербург – ред.) он стал жить с родственниками, у которых была фамилия Путины, но там "все знали, что Вова – не их сын". Тогда Владимир Путин даже не знал русского, говорил только на грузинском.

Напомним, американо-российский историк Юрий Фельштинский рассказал, что президент России Владимир Путин может врать о своих настоящих родителях.

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