После интервью Воломира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, где глава Кремля назвал "исторические причины" нападения на Украину, американско-китайский актер Роберт Ву заявил, что по такой логике Россия должна отдать Пекину оккупированный 100 лет назад Владивосток.

Об этом он написал на странице X, комментируя сообщение бывшего сотрудника информационного агентства "Синьхуа", а ныне специалиста из аналитического центра Center for China and Globalization (CCG) Зичен Вана.

В своем сообщении Ван назвал "исторические лекции Путина "неконструктивными".

"Интервью (Путина — ред.) еще раз подтверждает мою предвзятость: одержимость историей обычно не конструктивна. Почему мы должны ссылаться на 8 или 13 век, а не на 220 год до нашей эры? Мы живем в настоящем с законами, а не в 8 веке", — отметил он.

На это сообщение отреагировал американско-китайский актер Роберт Ву, который написал: "Согласно истории, Россия должна вернуть нам Владивосток и огромную территорию, украденную 100 с чем-то лет назад".

Напомним, американские аналитики ISW оценили интервью Путина провокатору Такеру Карлсону и назвали его цель.

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