"Путин должен бояться": в Польше поддержали идею отправки войск НАТО в Украину

Присутствие армии Североатлантического альянса в Украине не является "чем-то немыслимым".

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

“Присутствие сил НАТО в Украине не является чем-то немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона", — цитирует Сикорского официальная страница польского МИДа в социальной сети X.

По словам главного польского дипломата, предложение президента Франции состоит в том, что бояться должен Путин, "а не мы боимся Путина".

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В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш отверг возможность отправки польских солдат в Украину. По его словам, "намного лучше прислать технику".

“Это не инициатива НАТО. Это французская инициатива", — подчеркнул он, комментируя идею французского президента.

Спикер Сейма Польши Шимон Головня заявил, что физическое присутствие военнослужащих НАТО в Украине "усугубит ситуацию".

Ранее французская газета Le Monde сообщала, что в Елисейском дворце рассматривают возможность разрешить спецназу и военным подразделениям пересекать границу Украины, чтобы поставить перед Россией "стратегическую дилемму".

Впоследствии президент Франции на встрече с парламентскими партиями уточнил, что отправка военных в Украину возможна в случае возможного прорыва оккупантов к Киеву или Одессе.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что стоит задуматься над идеей французского президента Эммануэля Макрона о размещении союзниками войск в Украине.

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