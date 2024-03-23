"Путин должен был это услышать": экс-чиновник Пентагона прокомментировал отправку иностранных войск в Украину

По мнению Джима Таунсенда, иностранные войска позволят ВСУ высвободить резервы для отправки на фронт, которые сейчас выполняют задачи в тылу.

Макрон заявил, что "не исключает" отправку иностранных военных в Украину. Такая формулировка оставила достаточно двусмысленности, поэтому невозможно сказать, было ли это политическим заявлением или реальными планами. Но следует отметить, что подобные слова прозвучали впервые в публичном поле.

Такое заявление сделал бывший заместитель помощника министра обороны США по НАТО и европейской политике Джим Таунсенд в интервью Голосу Америки.

"Это привлекло внимание Путина к тому, что страны, и не только Франция, но и другие союзники также рассматривают возможность ввести войска в Украину не для борьбы с россиянами, а для помощи в подготовке украинских сил или для того, чтобы взять на себя задачи от украинских войск в тыловых районах, которые они могут выполнять", – сказал Таусенд.



По его мнению, это позволит отправить на фронт дополнительные подразделения украинских военных, которые выполняют задачи в тылу.

"Думаю, это то, что Путин должен был услышать. Очевидно, это поиграло на его нервах, потому что Путин вернулся, тряся ядерной саблей, пытаясь всех испугать", — считает экс-чиновник.

Он добавил, что было бы еще лучше, если бы после заявления Макрона лидеры других европейских стран воздержались от комментариев и не спешили заявлять, что не собираются отправлять войска в Украину. Возможно, так и было бы, если бы Макрон предварительно обсуждал свои планы с союзниками. Но Макрон их настолько удивил, что кое-кто не смог промолчать.

"И что важно, я думаю, что Путин и другие европейские страны знают, что Европа серьезно относится к происходящему в Украине. Нам нужно сказать другим союзникам, чтобы они успокоились, оставили реакции при себе и работали над этим вопросом", – отметил Таусенд.

Он добавил, что надеется, что НАТО "тихонько разрабатывает креативные решения" по закупке оружия, которое потом можно отправить в Украину.

Напомним, заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности Егор Чернев назвал заву Макрона значительным повышением ставок и новой главой в наших отношениях с европейскими странами.

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