В Британии заявили, что уже разработаны все возможные варианты ответа Путину на применение химоружия в Украине

В Британии заявили, что уже разработаны все возможные варианты ответа Путину на применение химоружия в Украине

В Британии говорят, что такие вещи выходят за все рамки, поэтому применение химического оружия ответит.

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи после информации о химической атаке со стороны оккупантов в Мариуполе заявил, что Запад рассматривает "все варианты" ответа, если это подтвердится.

Об этом сообщает Sky News.

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По словам Хиппи, британское правительство "не смогло проверить" сообщение о применении химического оружия. Однако если это докажут, "Президент Путин должен знать, что на столе уже лежат все возможные варианты того, как на это ответит Запад".

"Важно признать, что эти вещи могут быть использованы разными способами: от слезоточивого газа, являющегося средством против массовых беспорядков, до абсолютно разрушительных систем смертельного химического оружия", — подчеркнул Министр вооруженных сил Британии.

Хиппи также сказал, что такие вещи выходят за все рамки, поэтому применение химического оружия будет иметь ответ, "и есть разные варианты того, каким может быть этот ответ".

Министр также подчеркнул, что украинские военные в Мариуполе показали "удивительный героизм" в борьбе с Россией.

"Я думаю, что они удивительные люди, и они олицетворяют все, чем мы восхищались в Вооруженных силах Украины за последние шесть недель" — заявил Хиппи.

Напомним, 11 апреля вечером появилась информация, что российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов". Однако официального подтверждения этого факта нет.

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