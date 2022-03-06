"Путин должен потерпеть поражение": британский премьер Джонсон предлагает план действий из 6 пунктов

Меры предусматривают гумантиарную поддержку Украины и дальнейшее экономическое давление на путинскую Россию.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал присоединиться к плану из шести пунктов для реагирования на вторжение России в Украину. Этим планом предусмотрена гуманитарная поддержка Украины и максимально возможные экономические санкции в отношении Москвы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьера.
Борис Джонсон отметил, что после вторжения России в Украину уже произошла беспрецедентная волна международного осуждения действий Кремля, в частности, был применен крупнейший в истории пакет санкций против российской экономики.
Однако, по его словам, этого недостаточно, чтобы оградить Украину от попыток Кремля "переписать правила с помощью военной силы".
"Президент России Владимир Путин должен потерпеть поражение, он должен увидеть, что провалился в этом акте агрессии", — сказал Джонсон.
В понедельник, 7 марта, Борис Джонсон будет принимать канадского и нидерландского премьер-министров Джастина Трюдо и Марка Рютте, чтобы обсудить "согласованную кампанию солидарности с Украиной".
Во вторник, 8 марта, Джонсон проведет переговоры с лидерами так называемой Вышеградской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.
"Эти страны уже на собственном опыте переживают гуманитарный кризис, который быстро охватывает европейский континент, когда сотни тысяч украинцев бегут от боевых действий", — говорится в заявлении.
Джонсон надеется, что международное сообщество объединится вокруг плана действий из шести пунктов, который включает мобилизацию международной гуманитарной коалиции, поддержку самообороны Украины и максимальное экономическое давление на режим Путина.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение к украинцам. Свое выступление британский премьер начал на украинском языке.
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