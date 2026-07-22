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Путин вынужден продолжать воевать в Украине, несмотря на огромную цену — что стоит на кону
Путин продолжает войну против Украины, несмотря на огромные потери и экономические проблемы.
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в целом не улучшило положение России, как на это могли рассчитывать в Кремле. Несмотря на предвыборные обещания президента США проводить внешнюю политику меньшего вмешательства, Вашингтон начал военные операции против Ирана и Венесуэлы — партнеров Москвы.
Об этом говорится в материале The New York Times.
При этом ожидаемый «новый формат отношений» между США и Россией так и не состоялся. Трамп, ранее заявлявший, что способен завершить войну в Украине «за 24 часа», впоследствии потерял интерес к конфликту, переключившись на последствия собственных внешнеполитических решений на Ближнем Востоке.
Для России это означает, что без прямого вмешательства США в переговорный процесс Кремлю приходится продолжать войну против Украины.
Цена войны для России растет
Россия все больше сталкивается с последствиями полномасштабного вторжения. По оценкам аналитиков, потери российской армии на поле боя составили примерно 1,4 миллиона военных потерь. Кроме того, украинские беспилотники теперь способны поражать цели далеко в глубине территории РФ, а российская экономика демонстрирует признаки истощения из-за длительного ведения войны.
При этом президент РФ Владимир Путин поставил всю государственную систему России на службу войне. Для него результат конфликта стал вопросом не только военной победы, но и будущего международного статуса страны.
«Наши друзья, соседи, а также противники и враги внимательно следят за тем, как это развивается», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления перед российской элитой в Москве.
Кремль делает ставку на истощение Запада
Несмотря на огромные риски, Путин продолжает делать ставку на то, что Россия сможет пережить поддержку Украины Западом и дождаться момента, когда союзники Киева лишатся политической воли продолжать помощь.
Москва рассчитывает на сеть сторонников, партнеров и стран, готовых поддерживать или фактически помогать России обходить международное давление.
Однако для Кремля ставки остаются чрезвычайно высокими. Поражение в войне может оказать серьезное влияние на глобальное влияние России и подвергнуть сомнению имидж страны как большой мировой силы.
Именно поэтому, несмотря на экономические потери, человеческие жертвы и рост международной изоляции, Путин продолжает войну в Украине — ее результат он рассматривает как определяющий для будущего России.
Тем временем блогерша-соратница президента США Дональда Трампа неожиданно прибыла в Киев. Визит Лоры Лумер в украинскую столицу стал неожиданностью, ведь раньше она делала много антиукраинских заявлений.
После поездки инфлюэнсер заявила, что находилась под влиянием российской пропаганды.