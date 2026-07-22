Путин вынужден продолжать воевать в Украине, несмотря на огромную цену — что стоит на кону

Россия истощается, но Путин не отступает / © Associated Press

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Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в целом не улучшило положение России, как на это могли рассчитывать в Кремле. Несмотря на предвыборные обещания президента США проводить внешнюю политику меньшего вмешательства, Вашингтон начал военные операции против Ирана и Венесуэлы — партнеров Москвы.

Об этом говорится в материале The New York Times.

При этом ожидаемый «новый формат отношений» между США и Россией так и не состоялся. Трамп, ранее заявлявший, что способен завершить войну в Украине «за 24 часа», впоследствии потерял интерес к конфликту, переключившись на последствия собственных внешнеполитических решений на Ближнем Востоке.

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Для России это означает, что без прямого вмешательства США в переговорный процесс Кремлю приходится продолжать войну против Украины.

Цена войны для России растет

Россия все больше сталкивается с последствиями полномасштабного вторжения. По оценкам аналитиков, потери российской армии на поле боя составили примерно 1,4 миллиона военных потерь. Кроме того, украинские беспилотники теперь способны поражать цели далеко в глубине территории РФ, а российская экономика демонстрирует признаки истощения из-за длительного ведения войны.

При этом президент РФ Владимир Путин поставил всю государственную систему России на службу войне. Для него результат конфликта стал вопросом не только военной победы, но и будущего международного статуса страны.

«Наши друзья, соседи, а также противники и враги внимательно следят за тем, как это развивается», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления перед российской элитой в Москве.

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Кремль делает ставку на истощение Запада

Несмотря на огромные риски, Путин продолжает делать ставку на то, что Россия сможет пережить поддержку Украины Западом и дождаться момента, когда союзники Киева лишатся политической воли продолжать помощь.

Москва рассчитывает на сеть сторонников, партнеров и стран, готовых поддерживать или фактически помогать России обходить международное давление.

Однако для Кремля ставки остаются чрезвычайно высокими. Поражение в войне может оказать серьезное влияние на глобальное влияние России и подвергнуть сомнению имидж страны как большой мировой силы.

Именно поэтому, несмотря на экономические потери, человеческие жертвы и рост международной изоляции, Путин продолжает войну в Украине — ее результат он рассматривает как определяющий для будущего России.

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Тем временем блогерша-соратница президента США Дональда Трампа неожиданно прибыла в Киев. Визит Лоры Лумер в украинскую столицу стал неожиданностью, ведь раньше она делала много антиукраинских заявлений.

После поездки инфлюэнсер заявила, что находилась под влиянием российской пропаганды.

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