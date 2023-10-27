"Путин должен просить подземную бронированную камеру в Гааге": Пионтковский о визите ХАМАС в Москву

Россия сама себя внесла в список людей и руководителей, которые будут до конца жизни уничтожаться специальными структурами Службы безопасности Израиля. Визит ХАМАС в Москву — еще одно подтверждение этому.

Такое мнение в эфире телеканала FREEDOM высказал журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

Реакция Вашингтона

“Реакцию довольно явно выразил президент США Джо Байден в своем историческом выступлении. Он сказал очень адресно: какую-либо организацию и любое государство, которое вмешается в войну против Израиля, он предупредил этого не делать. В нашем случае организация это Хезболла, а государство — Иран. Но мы видим, что они вмешиваются все активнее», — сказал Пионтковский.

“Расчет этих подонков понятен. Многие спрашивают, почему такая ужасная жестокость. А для того, чтобы не покинуть Израиль другой выход, кроме наземной операции и физического уничтожения всей 20-тысячной группировки ХАМАСа и его руководителей. От этого Израиль никогда не откажется”, — отметил политический деятель.

Решение Службы безопасности Израиля

Журналист напомнил о последнем решении ШАБАКА (общая служба безопасности Израиля): “Создана специальная структура, которая будет преследовать всех участников и организаторов этого преступления до конца дней. Вопрос в том, что эти уже никуда не уйдут, а нужно немного изменить последовательность действий, как мне кажется. Я считаю, что так решили и Израиль и США”.

«Прежде всего, нужно уничтожить врагов более опасных — Хезболла, второго агента Ирана, который готовится нанести удар с севера, надеясь, что армия Израиля будет укупорена в этих катакомбах. А также всю эту коварную иранскую верхушку. Мне кажется, что такое развитие событий сейчас неизбежно», – говорит Пионтковский.

По его словам, Россия сама себя внесла в тот список людей и руководителей, которые будут до конца жизни уничтожаться этими специальными структурами ШАБАКА: «Я бы на месте Путина попросил у кого-то бронированную подземную камеру в Гааге в здании Международного уголовного суда. Там ему будет безопаснее”.

Иран – спонсор терроризма

Политический деятель добавил, что у Ирана есть ядерные боеголовки, которыми они готовы уничтожить Израиль.

Всем понятно, что и ХАМАС, и Хезболла, и Исламский джихад, и шиитские структуры в Сирии, и хуситы — все эти организации созданы и вдохновляются Ираном. На днях хорошо высказался один из министров израильского руководства о том, что "нужно ударить по голове этой змеи, а глава находится в Иране", — резюмировал Пионтковский.

Напомним, в Москву с официальным визитом 26 октября прибыла делегация террористической организации ХАМАС, которую возглавляет член политбюро организации Абу Марзук. Израильский военный журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что Абу Марзук – "человек, который является признанным и разыскиваемым террористом".

Читайте также: