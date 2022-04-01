Путин допустил "катастрофические ошибки" при попытке захватить Украину — начальник штаба обороны Британии

По словам британского командира, ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, однако "во многом Путин уже проиграл".

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что президент страны-агрессорки Владимир Путин наделал катастрофических ошибок при попытке захватить Украину.

Об этом пишет BBC.

Так, по словам Радакина, командование российских военных лжет Путину по поводу мощи российской армии, которая на самом деле оказалась неспособной выполнить главную задачу президента РФ – оккупировать Украину.

Начальник штаба обороны Британии отметил, что Соединенное Королевство "невероятно осторожно" восприняло заявления России о выходе из Киева. В то же время, есть признаки того, что Кремль готовится сосредоточить свои усилия на Донбассе и юге Украины.

"Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь. Это сам по себе сложный маневр для России… Украинские Вооруженные силы будут атаковать россиян, когда те отступают", — сказал Радакин.

Он убежден, что ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, однако "во многом Путин уже проиграл… Путин нанес себе вред из-за ряда катастрофических ошибок".

Напомним, бывший руководитель британской разведки Кристофер Стил, руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, считает, что война в Украине может закончиться убийством Владимира Путина или его отстранением от власти.

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