Путин допустил применение ядерного оружия из Беларуси

Хозяин Кремля цинично назвал использование ядерного оружия «крайней и исключительной мерой».

Во время совместных белорусско-российских военных учений по управлению тактического и ядерного вооружения президент РФ Владимир Путин допустил возможность применения ядерного оружия с территории Беларуси.

Заявление хозяина Кремля цитируют российские пропагандисты.

По словам Путина, на этой тренировке должны быть отработаны «действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь».

При этом российский президент отметил, что, «учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков», ядерная триада России «должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси.

Он также цинично назвал использование ядерного оружия «крайней и исключительной мерой».

«Использование ядерного оружия — это крайняя и исключительная мера обеспечения национальной безопасности нашего государства», — сказал Путин.

Напомним, ранее Минобороны России заявило о доставке ядерных боеголовок в Беларусь в рамках военных учений.

Ранее Россия без предупреждения начала масштабные стратегические ядерные учения с привлечением более 64 тысяч военных, авиации и флотов.

