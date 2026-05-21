Путин допустил применение ядерного оружия из Беларуси
Хозяин Кремля цинично назвал использование ядерного оружия «крайней и исключительной мерой».
Во время совместных белорусско-российских военных учений по управлению тактического и ядерного вооружения президент РФ Владимир Путин допустил возможность применения ядерного оружия с территории Беларуси.
Заявление хозяина Кремля цитируют российские пропагандисты.
По словам Путина, на этой тренировке должны быть отработаны «действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь».
При этом российский президент отметил, что, «учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков», ядерная триада России «должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси.
Он также цинично назвал использование ядерного оружия «крайней и исключительной мерой».
«Использование ядерного оружия — это крайняя и исключительная мера обеспечения национальной безопасности нашего государства», — сказал Путин.
Напомним, ранее Минобороны России заявило о доставке ядерных боеголовок в Беларусь в рамках военных учений.
Ранее Россия без предупреждения начала масштабные стратегические ядерные учения с привлечением более 64 тысяч военных, авиации и флотов.