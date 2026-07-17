Владимир Путин / © Associated Press

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Крупнейшие российские энергетические компании обратились в индийские нефтеперерабатывающие предприятия с просьбой увеличить поставки бензина после того, как украинские удары вывели из строя значительную часть российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

По данным экспертов, «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл» входят в число компаний, которые связались с индийскими партнерами, в том числе с частными и государственными нефтеперерабатывающими предприятиями. Российские компании обращались к ним с просьбой о дополнительных объемах бензина, но у них нет избыточных объемов для экспорта.

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«Россия будет искать источники поставок дизельного горючего, если украинские атаки выведут из строя дополнительные нефтеперерабатывающие мощности», — считают аналитики.

Отметим, волна украинских атак на российские топливные объекты снизила объемы нефтепереработки в РФ до самого низкого уровня более чем за 21 год. Украинские удары дронами могли вывести из строя от 20% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России.

С начала месяца российские НПЗ перерабатывали в среднем 3,91 млн баррелей нефти в сутки — это самый низкий показатель с марта 2005 года. Объемы упали более чем на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению со средним уровнем годом ранее.

Падение производства заставило Россию запретить большинство экспорта дизельного горючего до конца июля в дополнение к ранее введенным ограничениям на поставку бензина и авиатоплива.

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Напомним, почти 50 российских регионов ввели те или иные ограничения на продажу горючего, тогда как длинные очереди у АЗС распространились по всей стране. В Крыму официально действует режим чрезвычайной ситуации, а бензин продают только по электронным талонам. Тем временем Омский НПЗ, самый большой в России, остановил работу после атаки украинского беспилотника.

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