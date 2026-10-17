Атака дронов на Москву / © ТСН.ua

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В аэропортах Москвы второй день подряд фиксируется максимальное за последнюю неделю количество отмененных авиарейсов. В пятницу, 16 октября, было отменено 184 вылета и прилета, а к середине дня субботы, 17 октября, количество отмен превысило 200. Регулярные ограничения работы аэропортов связывают с атаками украинских беспилотников.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание «Агентство» со ссылкой на данные онлайн-табло аэропортов.

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Больше всего отмененных рейсов — в Шереметьево и Внуково

Критическая ситуация сложилась в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. По состоянию на 13:00 субботы в Шереметьево было отменено 151 рейс против 122 в пятницу. Еще 58 рейсов задерживались.

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Во Внуково к середине дня в субботу было отменено 45 рейсов, а 129 — задержано. Для сравнения: накануне в этом аэропорту отменили 62 рейса, а задержки коснулись 227 вылетов и прилетов.

Проблемы затронули и другие аэропорты. В частности, в Домодедово к 13:00 субботы было отменено восемь рейсов, а 61 — задержан.

Перебои продолжаются уже более недели

По данным «Агентства», масштабные сбои в расписании начались 8 октября, когда из-за ограничений в работе аэропортов количество задержанных и отмененных рейсов стало быстро расти.

С тех пор московские аэропорты неоднократно приостанавливали прием и отправку самолетов. Особенно значительные перебои фиксировались 10 октября, когда количество задержек достигло почти 700, а также 14 октября, когда в четырёх аэропортах Москвы отменили 175 рейсов.

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Всего с 10 по 16 октября в московском аэропорту было зафиксировано более 4 тысяч задержек и более 630 отмен рейсов.

Операция против российской авиации только начинается

Как отмечает «Агентство», перебои в работе российских аэропортов связаны с атаками украинских беспилотников и введением временных ограничений на полеты.

В то же время американское издание The Atlantic со ссылкой на два источника сообщило, что украинская операция, направленная на нарушение работы российских аэропортов, может оказаться более масштабной, чем нынешние атаки. По словам собеседников издания, эта операция только начинается.

Напомним, в ночь на 17 октября на Москву нанесли удар беспилотники. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о работе средств противовоздушной обороны и падении обломков.

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