Путин Дугина читал, а не нормальные книги по истории: Юсов высказался об ударах БПЛА по территории страны-агрессорки

Государство, которое нападает на другое государство и его военно-политическое руководство, его население должно прекрасно понимать, что приняв такое решение, войну они приносят не только на территорию жертвы агрессии, но и на свою.

Так сказал в эфире ISLND TV спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в контексте обсуждения ударов БПЛА по территории страны-агрессорки России.

"Территория государства-агрессорки, государства, которое продолжает совершать многочисленные военные преступления каждый день, убивать наших детей, женщин, стариков, наших защитников. Население этого государства в большинстве поддерживает геноцид моего народа. Как я должен относиться к этим ударам? Как к справедливости?" ." — добавил он.

Юсов привел пример Третьего Рейха, который, по его словам, должен был бы многому научить.

"Но Путин Дугина читал, а не какие-то нормальные книги по истории. Там, по всей видимости, этого не написано. Это закономерность, и если отбросить эмоции, каждый украинец с радостью принимает любую новость о "хлопке за поребриком", — добавил он.

Напомним, ранее в ГУР прокомментировали возможные мощные удары по Киеву. Тогда представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что Украина работает над усилением систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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