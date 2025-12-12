Путин дважды оконфузился во время встречи: что пошло не так

Владимир Путин / © Associated Press

Во время приветствия Туркменистана с принятием резолюции ООН о Постоянном нейтралитете Владимир Путин снова оказался в центре внимания из-за публичного языкового провала.

Об этом пишет «Верстка».

Диктатор не смог правильно произнести фамилию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и его отца Гурбангулы Бердымухамедова.

Как Путин путал фамилии Бердымухамедовых

В речи Путин заявил, что хочет «от всей души поздравить» Туркменистан, однако уже в первом предложении он сумел исказить фамилию туркменского лидера. Вместо «Бердымухамедова» прозвучало странное «Бердыму… муховедова».

Попытка номер два оказалась не лучше: Путин ошибся не только в фамилии, но и в отчестве Гурбангулы Бердымухамедова, произнеся набор звуков, далеких от правильной формулировки.

Ошибки прозвучали во время официального выступления, которое должно выглядеть как дипломатическое поздравление. Обращение же стало очередным поводом для насмешек и обсуждений.

Напомним, на недавней видеоконференции с командованием российских оккупационных войск Владимир Путин заслушал ряд бравурных и оторванных от реальности докладов своих военачальников.

Российские генералы уверяли диктатора в «полном захвате» Лимана на Харьковщине и Северска в Донецкой области, а также обещали расширение наступательных действий на Харьковскую и Сумскую области.

Получив такие сообщения, Путин заявил, что российские войска якобы продвигаются по всему фронту и создают полосу безопасности в приграничных районах Украины в плановом порядке.