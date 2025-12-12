- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин дважды оконфузился во время встречи: что пошло не так
Вместо дипломатической речи Путин издал очередной курьез.
Во время приветствия Туркменистана с принятием резолюции ООН о Постоянном нейтралитете Владимир Путин снова оказался в центре внимания из-за публичного языкового провала.
Об этом пишет «Верстка».
Диктатор не смог правильно произнести фамилию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и его отца Гурбангулы Бердымухамедова.
Как Путин путал фамилии Бердымухамедовых
В речи Путин заявил, что хочет «от всей души поздравить» Туркменистан, однако уже в первом предложении он сумел исказить фамилию туркменского лидера. Вместо «Бердымухамедова» прозвучало странное «Бердыму… муховедова».
Попытка номер два оказалась не лучше: Путин ошибся не только в фамилии, но и в отчестве Гурбангулы Бердымухамедова, произнеся набор звуков, далеких от правильной формулировки.
Ошибки прозвучали во время официального выступления, которое должно выглядеть как дипломатическое поздравление. Обращение же стало очередным поводом для насмешек и обсуждений.
Напомним, на недавней видеоконференции с командованием российских оккупационных войск Владимир Путин заслушал ряд бравурных и оторванных от реальности докладов своих военачальников.
Российские генералы уверяли диктатора в «полном захвате» Лимана на Харьковщине и Северска в Донецкой области, а также обещали расширение наступательных действий на Харьковскую и Сумскую области.
Получив такие сообщения, Путин заявил, что российские войска якобы продвигаются по всему фронту и создают полосу безопасности в приграничных районах Украины в плановом порядке.