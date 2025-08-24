Путин едет в Китай на "масштабные переговоры" — детали

Глава Кремля Владимир Путин / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин отправится с визитом в Китай на четыре дня.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на информацию так называемого журналиста Павла Зарубина.

Путин готовится к четырехдневному визиту в Китай, который состоится уже на следующей неделе, то есть с 25 августа.

По информации Зарубина, в программе пребывания предусмотрены «масштабные переговоры», однако их тематика пока не раскрывается.

Кроме того, ожидается, что Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что президента Украины Владимира Зеленского в Кремле считают «нелегитимным», но готовы с ним встретиться с «главой режима».

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что возможная встреча Путина с украинским главой Владимиром Зеленским не обсуждалась на саммите на Аляске. По его словам, эта тема возникла позже «экспромтом».