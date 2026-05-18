Путин едет в Китай: в Пекине назвали главные темы переговоров с Си Цзиньпином

Кремль возлагает большие надежды на поездку Путина в Китай / © Getty Images

В Китае рассказали, какие темы планируют обсудить в ходе предстоящей встречи лидера КНР Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время, вопрос войны в Украине официально в Пекине не упомянули.

Об этом сообщили китайские государственные медиа со ссылкой на спикера МИД КНР Го Цзякуня.

По словам дипломата, предстоящий визит Путина станет уже 25-й поездкой российского лидера в Китай. В ходе переговоров стороны планируют обсудить двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес для Москвы и Пекина.

При этом в заявлении китайской стороны не прозвучало ни одного прямого упоминания об Украине или войне, которую Россия ведет против нее.

Кремль ожидает важных результатов от визита Путина в Китай

Тем временем в Кремле возлагают большие ожидания на предстоящую встречу. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал отношения между Москвой и Пекином «стратегическим партнерством особого уровня».

По его словам, в состав российской делегации войдут члены правительства, министры и руководители крупных компаний.

Отдельно журналисты спросили Пескова о возможном обсуждении проекта газопровода «Сила Сибири-2», который должен объединить российские арктические месторождения с Китаем через территорию Монголии. Представитель Кремля ответил, что стороны будут рассматривать весь спектр экономических вопросов.

Напомним, Путин может прибыть в Китай уже 20 мая. Визит должен пройти вскоре после встречи Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.

По информации китайских источников, поездка российского диктатора продлится всего один день и рассматривается как часть регулярных контактов между Москвой и Пекином.

