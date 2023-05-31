Путин едва не попал под атаку дронов в резиденции под Москвой — СМИ

Во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье во вторник, 30 мая, глава Кремля Владимир Путин с большой вероятностью находился в резиденции "Ново-Огарево".

Об этом рассказал собеседник The Moscow Times, близкий к Кремлю, попросившему об анонимности.

По его словам, Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Также издание пишет, что один из жителей соседнего с президентской резиденцией корпоратива на Рублевке рассказал, что очень громкие звуки взрывов разбудили Путина в районе 6 утра.

О том, что Путин был вынужден проснуться раньше обычного, сообщил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Рабочий день совсем рано начался у президента", – рассказал он на брифинге накануне. По словам Пескова, Путин "получал в прямом режиме информацию" по линии Министерства обороны, мэра Москвы, губернатора Подмосковья и МЧС. Ночевал ли президент в Ново-Огареве или другом месте, Песков не уточнил.

Напомним, утра 30 мая местные власти заявили об атаке дронов на Москву и повреждении домов. Также известно, что есть пострадавшие. В частности, мэр Сергей Собянин сообщил, что взрывы раздавались в некоторых районах Москвы и Подмосковья.

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