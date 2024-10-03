Путин его может на завтрак съесть: историк оценил возможности Трампа завершить войну в Украине

Обещания, которые Дональд Трамп раздает перед выборами, не заслуживают внимания.

Украинский историк Ярослав Грицак скептически оценил возможности кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине в результате переговоров с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью DW.

“Путин такого, как Трамп, может на завтрак съесть. Трамп – герой, пока не встречается с Путиным. Когда встречается с Путиным, этот героизм исчезает очень быстро", – отметил историк.

Также читайте Встреча Зеленского с Трампом: основные заявления

По словам Ярослава Грицака, обещания, которые Дональд Трамп раздает перед выборами, не заслуживают детального обсуждения.

"Я бы Трапма не брался обсуждать, потому что это невозможно обсуждать", — заявил он.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что знает, как окончить войну в Украине. Так, в мае 2023 года он заверил, что закончит войну через 24 часа, если его изберут президентом США.

В январе 2024 года Трамп сказал, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 сентября кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что войну России против Украины необходимо завершить путем "справедливого соглашения".

Читайте также: