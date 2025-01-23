Путин экстренно прервал совещание ради телефонного звонка: с кем говорил хозяин Кремля

Перед началом заседания российский президент предупредил собравшихся, что вынужден будет отойти на несколько минут.

В четверг, 23 января, президент Российской Федерации Владимир Путин срочно покинул заседание Агентства стратегических инициатив из-за важного международного телефонного разговора.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Еще перед началом заседания хозяин Кремля предупредил, что вынужден будет отойти на несколько минут, чтобы провести международный телефонный разговор.

"Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место", — сказал Путин, прервав доклад председателя АСИ Светланы Чупшевой.

При этом он не уточнил, с кем будет проводить переговоры.

Позже стало известно, что президент РФ пообщался по телефону со своим коллегой из Гвинеи-Бисау — президентом Умару Сиссоку Эмбало.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух государств обсудили расширение партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также договорились продолжить личное общение.

В декабре прошлого года Путин заявлял, что Африка близка России "по духу" и называл расширение сотрудничества со странами этого континента "естественным процессом".

В мае 2024 года Путин простил Гвинеи-Бисау $26,7 млн долга.

Президент африканской страны Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало известен тем, что в октябре 2022 посетил Киев и передал Владимиру Зеленскому предложение прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Напомним, недавно в Кремле заявили о готовности к контактам с представителями Белого дома. Впрочем, Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений по организации телефонного разговора.

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