Глава Кремля Владимир Путин еще 20 лет назад ясно дал понять, что намерен захватить Украину.

Об этом говорится в письме бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которое он направил в британскую газету Times.

Саакашвили заявил, что Путин почти два десятилетия тому назад ясно дал ему понять, что намерен захватить Украину.

В то время, как пишет экс-президент Грузии, агрессивные территориальные амбиции диктатора Запад проигнорировал.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины обратилась к главе Грузии Саломе Зурабишвили и парламенту государств-членов ЕС по поводу помилования Михеила Саакашвили. Похудевший и на больничной койке он предстал перед судом Тбилиси с помощью видеосвязи 4 июля.

Отметим, что Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 сразу после своего возвращения в страну накануне местных выборов. Он считает себя политическим заключенным и несколько раз объявлял голодовку, которую то прекращал, то снова возобновлял.

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