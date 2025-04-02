Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Холод между Европой и президентом США Дональдом Трампом, вероятно, будет временным. Америка снова возвращается к «Дикому Западу» — дерзкому, индивидуалистическому и бескомпромиссному в прагматизме. В то же время, Европа удваивает свои усилия в направлении технократического подхода.

Об этом пишет геополитический стратег, политолог, колумнист The Telegraph Марк Бролин.

Разногласия между США и Европой могут казаться непреодолимыми. Сегодня хватает прогнозов о неизбежном разрыве НАТО, который выгоден правителю РФ Владимиру Путину. Однако эта напряженность, скорее всего, носит временный характер.

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Кризис на пользу

С одной стороны, нынешний кризис в Альянсе может оказаться даже полезным. В течение десятилетий отношения между США и Европой строились на устаревших механизмах послевоенной безопасности, когда Европа в значительной степени полагалась на американские гарантии. Россия оставалась воображаемым врагом, на угрозе которого держался этот союз. Но с распадом СССР стало ясно, что сверхдержавный статус Москвы был в значительной степени блефом.

Несмотря на это, европейские страны продолжали подчеркивать российскую угрозу, частично, чтобы сохранять поддержку США. Американские военные и разведка, в свою очередь, также заинтересованы в поддержании этой идеи — их работа заключается в выявлении угроз.

Однако переосмысление ситуации уже давно назрело. Россия, безусловно, представляет опасность для Украины, Грузии и Молдовы, однако в глобальном масштабе ее влияние слабее, чем когда-либо в последние столетия. Кремль вместе со своим клиентским режимом в Беларуси является остатками 19 века. Путин и его окружение прекрасно понимают, что их власть может значительно ослабиться, если Украина добьется успеха, а ее экономика догонит другие вышедшие из-под влияния Москвы восточноевропейские страны.

Поэтому, несмотря на риторику Путина о полном контроле над ситуацией, это преимущественно иллюзия. В Европе есть две ядерные державы и по меньшей мере четыре страны с ВВП выше российского. Итак, если США заставят Европу взять на себя больше ответственности, континент способен самостоятельно противостоять угрозам со стороны Москвы.

Между тем для США стратегически целесообразнее сосредоточиться на Китае — своем главном геополитическом сопернике. Недопущение конфликта вокруг Тайваня в интересах не только Америки, но и Европы.

Несмотря на текущий кризис, США и ЕС остаются глубоко экономически взаимозависимыми. Европа — один из крупнейших торговых партнеров Америки. В военном плане Вашингтон остается надежным союзником, особенно в рамках НАТО.

Поэтому, даже если Трамп настаивает на перераспределении оборонной нагрузки, он не может позволить себе полностью оттолкнуть европейских партнеров без ущерба для стратегических интересов США. Более того, даже если он попытается, Конгресс вряд ли позволит сделать радикальные шаги, вроде выхода из НАТО, отмечает эксперт. Между тем европейские страны все больше инвестируют в собственную оборону, что только повышает их ценность для США.

Что касается экономики, позиция Трампа по вопросам пошлин и Украины часто противоречит позиции влиятельных республиканцев. Несмотря на временное замалчивание этой оппозиции, она, вероятно, восстановит свои позиции, особенно когда президентская популярность начнет падать.

Кроме того, рыночные силы могут оказаться еще одним фактором, сдерживающим Трампа от обострения торговых войн с Европой. Любое значительное усиление протекционизма нанесет ущерб американскому бизнесу, что создаст дополнительное давление на администрацию. К тому же Трамп имеет определенные рациональные замечания относительно европейской торговой политики: ЕС сохраняет протекционизм в таких секторах, как автомобилестроение и сельское хозяйство. Возможно, пересмотр этих вопросов будет способствовать смягчению трансатлантической напряженности.

Политическая динамика способствует сближению

Политическая динамика по обе стороны Атлантики также способствует сближению. В Европе постепенно уходит в прошлое эпоха меркелизма, а национал-популистские движения набирают обороты. Тем временем в США власти Трампа уже достигли своего пика и могут ослабнуть после промежуточных выборов 2026 года. Как это часто бывает, находящиеся на втором сроке президенты постепенно теряют политическое влияние. Таким образом, культурная пропасть между Европой и Америкой может сокращаться.

«Очевидно, что в краткосрочной перспективе от нынешнего раскола будут проигравшие — Украина среди них главная. В течение многих лет с обеих сторон Атлантики следует ожидать публичной игры в обвинение по поводу того, почему не было сделано достаточно, чтобы обеспечить победу в конфликте. Со стороны Европы было дебильством разоружиться, увеличить свою зависимость от российского природного газа и игнорировать трех президентов США, открыто говоривших о необходимости стратегического поворота США в Азии (Обама, Трамп и Байден). Другое дебильство со стороны нынешней администрации США относиться к России как к супердержаве и без надобности соглашаться на крупные российские территориальные достояния еще до начала мирных переговоров», — пишет Бролин.

Однако когда пыль осядет, мы можем увидеть, что трансатлантический альянс окажется не менее крепким, чем во времена холодной войны. Однако в этот раз он будет основываться не на догмах прошлого, а на прагматичном расчете, убеждает политолог.

Более того, в ближайшие годы Европа, вероятно, сможет противостоять России с большей уверенностью. Как Кремль объяснит своему населению, что жизнь в бедности и войне лучше, чем экономическое процветание Польши, Чехии или Эстонии?

«Верьте или нет, контроль власти Путина слабее, чем многие сейчас думают. Кто-то должен сказать об этом Белому дому», — подчеркнул эксперт.

С момента вступления в должность в январе Трамп намеревался быстро закончить войну в Украине, но этого не произошло. Его недавние комментарии о Путине отражают его растущее разочарование в связи с отсутствием прогресса в вопросе о прекращении огня.

«Если РФ и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России… я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из РФ«, — заявил он.

Напомним, в воскресенье Трамп заявил телеканалу NBC, что был «очень зол» и «взбешен», когда Путин подверг сомнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Также глава Белого дома говорил о введении санкций против стран, покупающих российскую нефть.