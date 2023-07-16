"Путин еще не покончил с нами": Уоллес объяснил, почему считает РФ серьезной угрозой в последующие годы

Опасность глобального конфликта с Россией сегодня серьезна.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью The Times.

Больше всего министра беспокоит опасность военного конфликта с Россией: случайного или нет.

"Если Путин проиграет в Украине, он будет глубоко ранен, его это коснется. У него до сих пор есть авиация и флот — и мы видим, что этот флот делает достаточно агрессивные маневры. Путин еще не покончил с нами. У него есть способность в течение следующих трех-четырех лет совершить нападение", — сказал Уоллес.

Уоллес уверен, что Путин не успокоится и будет искать виновных в своем поражении в Украине. Министр напомнил, что российский диктатор уже заявлял, что за неудачным мятежом предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина стоят британцы.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что уйдет в отставку осенью. Бен Уоллес не намерен покинуть пост преждевременно и инициировать дополнительные выборы в своем избирательном округе Вайр и Престон-Норт, как это сделали коллеги-союзники экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. После отставки он намерен полностью уйти из большой политики. Размышляя о планах на будущее, Уоллес пошутил, что был бы "очень рад уйти и работать в баре".

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