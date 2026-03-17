Путин "ест попкорн" в Кремле: в ЕС предупредили об опасных последствиях войны на Ближнем Востоке

Владимир Путин

Реклама

Обострение на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на мировые энергетические рынки. В Евросоюзе заявили, что рост цен на нефть и газ напрямую выгоден Кремлю и помогает финансировать войну России.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

По словам европейского дипломата, сложившаяся ситуация фактически работает в пользу Кремля.

Реклама

«Есть один человек, который сейчас сидит в Кремле перед телевизором и ест попкорн — это Путин. Потому что рубли поступают, касса наполняется, нефть дорожает, газ дорожает. Он тот, кто выиграет от этой ситуации», — подчеркнул Беттель.

Он добавил, что рассчитывает на осознание этого факта США.

«Надеюсь, что президент Соединенных Штатов это понимает, ведь сейчас именно он наполняет военную кассу Владимира Путина», — заявил министр.

Беттель также рассказал, что накануне обсуждал ситуацию с послами стран Персидского залива, в частности, вопросы безопасности Ормузского пролива.

Реклама

По его словам, несмотря на обострение, реакция региона выглядит сдержанно.

«Должен сказать, что сегодня мы несколько удивлены спокойствием стран Персидского залива, учитывая, что происходит на местах. Нельзя ничего исключать на завтра», — отметил он.

Министр подчеркнул, что атаки Ирана продолжаются, и ситуация может ухудшиться.

«Мы видим, что атаки Ирана продолжаются, поэтому очень важно их осуждать. В любом случае, это и будет ближайшей реальностью», — подытожил Беттель.

Реклама

В ЕС предупреждают, что дальнейшее обострение конфликта может еще больше повлиять на энергетические рынки и глобальную экономику.

Напомним, обострение на Ближнем Востоке и, в частности, удары США и Израиля по Ирану, существенно повлияло на глобальные энергетические рынки. Из-за рисков для судоходства в Ормузском проливе — ключевой артерии, по которой транспортируется значительная часть мировой нефти — цены на энергоносители резко возросли. Это создало благоприятные условия для стран-экспортеров, в том числе России.

По оценкам аналитиков Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), доходы РФ от экспорта энергоресурсов составили около 500 млн долларов в сутки, что превышает предыдущие показатели. Рост цен позволяет Кремлю компенсировать потери санкций и наращивать финансовые ресурсы.

Эксперты подчеркивают, что геополитическая нестабильность традиционно играет в интересах авторитарных энергетических государств. По словам специалистов, даже краткосрочные колебания рынка могут приносить России миллиардные доходы, направляемые на финансирование войны против Украины.

Реклама

Дополнительным фактором является риск смягчения санкционной политики. Аналитики предостерегают, что любое ослабление ограничений на российскую нефть может привести к росту доходов Кремля, ведь исчезнет действовавший ранее ценовой дисконт.

В то же время, страны Запада пытаются стабилизировать рынок. В частности, государства G7 и Международное энергетическое агентство объявили о беспрецедентном высвобождении сотен миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать цены.

Тем не менее, российская нефть уже превышает заложенные в бюджет показатели, а ее стоимость остается значительно выше, чем до начала нового витка конфликта.

На этом фоне украинские власти предупреждают: Кремль может быть заинтересован в затягивании войны на Ближнем Востоке, чтобы сохранить высокие цены на энергоносители и отвлечь международное сообщество от войны против Украины.

Реклама

К слову, как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, если раньше Иран снабжал России ударными беспилотниками, то теперь Москва, вероятно, передает Тегерану собственные модификации дронов, производство которых было налажено на территории РФ. Это свидетельствует об углублении военно-технического партнерства между двумя государствами.

Параллельно с этим конфликт в регионе имеет экономические последствия, выгодные для Кремля. В частности, удары по нефтяной инфраструктуре и угрозы судоходству в Ормузском проливе влияют на глобальные рынки энергоносителей, провоцируя рост цен на нефть.

По словам Зеленского, с начала эскалации доходы России от экспорта нефти существенно увеличились и могут достигать около 150 млн. долларов в сутки. Эти средства, по оценкам украинских властей, направляются на финансирование войны против Украины.