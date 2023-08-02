"Путин – это мы": политик из ЮАР, призываший убивать белых, поддержал российского диктатора

Друг Путина из ЮАР публично призвал убивать белых и обещал своим сторонникам, что белые станут их прислугой.

Скандальный глава леворадикальной южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" (EFF) Джулиус Малема на митинге заявил, что "мы – это Путин".

Об этом пишет BILD.

Малема осудил президента ЮАР Сирила Рамафосу, потому что тот не предоставил Путину гарантий того, что диктатора не арестуют по ордеру суда в Гааге.

"Трус Рамафоса не может гарантировать, что Путина не арестуют. А мы и есть Путин. А Путин – это мы", – сказал южноафриканский политик.

Ранее Малема отметился тем, что публично призвал убивать белых. Он публично исполнил песню "Убей бура" (буры – белое население ЮАР, являющиеся потомками нидерландских, бельгийских и немецких колонистов)

Политик сложил при этом пальцы в пистолет. Уроженец ЮАР Илон Маск назвал это "открытым призывом к геноциду белых".

В 2019 году Малема пообещал своим сторонникам, что белые станут их прислугой.

В BILD отмечают, что ненависть к белым не мешает политику-расисту поддерживать хорошие отношения с РФ. В ЮАР Малема регулярно встречается с послом РФ Ильёй Рогачёвым.

Напомним, что ЮАР официально выписала ордер на арест Путина. Хотя власти страны сделали это только после того, как убедились, что диктатор не приедет на саммит БРИКС.

Ордер на арест Путина выдал Международный уголовный суд в Гааге по обвинению в незаконной депортации в РФ украинских детей с оккупированных территорий.

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