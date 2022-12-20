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Путин ездил в "зону СВО" в Ростове-на-Дону: СМИ провели расследование и выяснили, где на самом деле был диктатор

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
16
Время на прочтение
2 мин
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Путин ездил в "зону СВО" в Ростове-на-Дону: СМИ провели расследование и выяснили, где на самом деле был диктатор

Фото: Getty Images

"Штаб российских войск в СВО" из России никуда не уезжал.

Расследователи выяснили и предоставили фото доказательства того, что президент РФ Владимир Путин не посещал временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство-Новости".

Источник предоставил доказательства того, что Путин посещал штаб войск Южного военного округа (ЮВО), который сейчас находится в Ростове-на-Дону.

В материале предоставили фото для сравнения и проанализировали видео, опубликованное официальным телеграмм-каналом Кремля.

"Большой круглый стол из штаба ПВО и интерьеры комнаты, где он находится, совпадают с "Поэтому же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации", говорится в источнике.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о визите Владимира Путина в зону так называемой "спецоперации" и общения с командованием войск ВС РФ.

В России отмечалось, что 16 декабря Путин не только посетил оперативный штаб армии, но и провел совещание с высшим военным руководством.

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Дата публикации
Просмотры
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