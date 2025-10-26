Путин гневно отреагировал на новые санкции США

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин назвал новые санкции США против его страны попыткой давления.

Слова диктатора цитируют российские пропагандисты.

В частности, Путин назвал санкции США «недружественным актом», не укрепляющим российско-американские отношения. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп во время своего первого срока ввел самое большое количество санкций против РФ.

Реклама

Напомним, 22 октября Министерство финансов США ввело санкции против основных нефтяных гигантов России — «Роснефти» и «Лукойла». Кроме того, США призвали Россию немедленно согласиться с прекращением огня в Украине.

Трамп подчеркнул, что экономические ограничения, введенные Соединенными Штатами против крупнейших нефтяных компаний России, могут дать результаты в течение полугода.