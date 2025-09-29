Путин гонит в армию более 130 тысяч россиян: что известно об осеннем призыве

Российская армия / © Associated Press

Правитель России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в октябре-декабре россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

Об этом сообщил российский «Интерфакс».

В России обычно проводят призывы в армию дважды в год: весной и осенью.

«Совершить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», — говорится в указе Путина.

Кремлевский диктатор также приказал уволить с военной службы военных, срок службы по призыву которых истек.

Перед этим заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский уверял, что призывники в рамках осеннего призыва не будут направляться на войну в Украину. Он также говорил, что осенняя призывная кампания будет производиться с использованием Единого реестра военного учета. Бумажные повестки будут применяться для оповещения граждан во время призыва.

Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий призыв на военную службу в течение всего года — с 1 января до 31 декабря.