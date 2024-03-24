"Путин — государственный террорист": западные СМИ — о теракте в "Крокус Сити Холле"

Главная редактор крупнейшего немецкого ежедневного таблоида BILD Марион Хорн назвал теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье "отвратительной игрой" главы Кремля Владимира Путина.

Об этом главред BILD написала 24 марта.

Хотя ИГИЛ (Исламское Государство, до 29 июня 2014 года Исламское государство Ирака и Леванта — непризнанное исламистское террористическое государство и международное террористическая, милитаристская группа направления джихадизма — ред.) взяло на себя ответственность за теракт, государственный террорист .

"Путин был унижен терактом. В конце концов, как это может быть, чтобы в его империи с "силовиками" террористы с автоматами могли убить более 100 человек в концертном зале и беспрепятственно скрыться? Он попытается отвлечь внимание от этого позора. С помощью еще больших репрессий чисток у себя дома.И еще большим военным насилием в Украине. Тот, кто хочет поговорить с Путиным о прекращении огня и "замораживании" (конфликта), должен понимать, что с человеком, совершившим насилие, трудно говорить об отказе от насилия", — говорится в сообщении Марион Хорн

Она назвала Путина государственным террористом, который даже не стесняется врать родственникам жертв террора с целью своей пропаганды, который делает оружие из жертв и страданий их родственников, чтобы применить еще большее насилие в Украине и в своей собственной стране.

"Они бежали, спасая свою жизнь, их расстреливали, их взрывали. 133 человека были убиты. Среди жертв — двое детей. Родители, братья, сестры и дети оплакивают погибших. Ужас, горе, соболезнования — такими должны быть чувства на следующий день после теракта у Красногорскую", — написала редактор.

Напомним, 22 марта в РФ, в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". Известно о 137 погибших.

Впоследствии группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) заявила о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы, объяснив это войной между "Исламским государством" и "борющимися с исламом странами".

Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал манеру Путина обвинять других.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.