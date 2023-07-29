Путин готов "искать решение" для прекращения войны, но при одном условии – президент Африканского союза

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что готов "найти решение" для прекращения войны, но есть один нюанс – ему нужно убедить Украину сесть за стол переговоров.

Об этом сказал глава Африканского союза и президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани на российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге, пишет CNN.

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Ассумани согласился и сказал, что теперь Союзу нужно убедить Украину вести переговоры с Россией. Он заявил , что Африканский союз будет посредником в переговорах Украины и РФ.

Африканский дипломат подчеркнул, что нужно поскорее заканчивать войну в Украине.

"Нам нужно добиться прекращения огня, потому что война — это всегда что-то непредсказуемое, и чем дольше она длится, тем непредсказуемее становится", — сказал он.

Форум "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге

Напомним, что на продолжающемся в российском Санкт-Петербурге форуме "Россия – Африка" глава Африканского союза президент Коморских островов Азали Ассумани обратился к участникам прежнего "зернового соглашения" с просьбой облегчить доставку российского и украинского зерна на континент.

В Офисе президента отреагировали на Форум "Россия-Африка". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Путин пытается показать африканским странам, "кто хозяин" на саммите "Россия — Африка".

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