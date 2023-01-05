Путин готов к "диалогу" при условии признания потери Украиной ее территорий: в Кремле подытожили разговор с Эрдоганом

Пресс-служба Эрдогана заявила, что турецкий президент предложил Путину подкрепить призывы к миру и переговорам односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".

Президент России Владимир Путин во время разговора по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сказал, что РФ открыта к диалогу по Украине, но Киеву нужно учитывать "новые территориальные реалии".

Об этом заявили в Кремле по итогам разговора Эрдогана и Путина, пишет "Европейская правда".

Глава Кремля также не обошел тему "деструктивной роли Запада", который "накачивает Украину вооружениями".

Путин якобы "подтвердил открытость России к серьезному диалогу" — при условии, что власть в Киеве выполнит "известные требования".

По словам Кремля, Путин и Эрдоган обсудили стамбульские договоренности о вывозе украинского зерна и поставках продовольствия и удобрений из России.

"Подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, предусматривающего устранение всех барьеров для российского экспорта", — говорится в кремлевском заявлении.

Напомним, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 5 января по телефону поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, они обсудили войну в Украине, Сирии, а также турецко-российские отношения.

Ранее в Турции сообщалось, что президент намерен снова провести отдельные переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Читайте также: