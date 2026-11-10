Путин готов к миру "при надлежащих условиях": Кушнер сделал заявление на переговорах в Абу-Даби

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / © Getty Images

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Российский диктатор Путин демонстрирует готовность к завершению войны против Украины, однако только «в надлежащих условиях».

Об этом в ходе общения с прессой на трехсторонних переговорах в Абу-Даби заявил спецпредставитель США Джаред Кушнер, сообщает Новости.Live.

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Американский дипломат отметил, что у партнеров возникает немало вопросов по поводу искренности намерений Кремля, однако во время личных контактов российская сторона декларирует стремление к мирному урегулированию.

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«Из того, что мы со Стивом [Уиткоффом] от него слышали, можем достаточно уверенно сказать: да, в надлежащих условиях. А россияне задают такие же вопросы украинцам и европейцам: действительно ли они готовы к миру?», — подчеркнул Кушнер.

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается раунд трехсторонних переговоров по прекращению войны. Украинскую делегацию на встрече представляют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава СВР Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, дипломат Сергей Кислица и заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий.

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