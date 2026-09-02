Путин готов к новой эскалации: экс-чиновник Германии сделал прогноз

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин, вероятно, больше не учитывает, как его действия влияют на репутацию РФ. В то же время Москва может быстро отреагировать на решение Германии по поводу российского консульства.

Об этом в подкасте главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера заявил бывший глава ведомства федерального канцлера Германии Вольфганг Шмидт.

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По его словам, российская сторона, вероятно, не оставит без ответа германскую реакцию на гибридную атаку в Лейпциге.

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«Я предполагаю, что реакция российской стороны теперь будет очень быстрой. Во время нашего пребывания у власти мы закрыли четыре из пяти [российских] генеральных консульств, а именно в Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте и Мюнхене. И в ответ в России также были соответственно закрыты [германские] генеральные консульства. Единственное, еще остающееся открытым, — это консульство в Санкт-Петербурге», — сказал Шмидт.

По его мнению, после закрытия российского консульства в Бонне Москва может принять решение о закрытии последнего немецкого генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Россия может закрыть последнее консульство Германии

Во время записи подкаста также стало известно о заявлении пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой. Она назвала обвинение Германии в адрес России поводом для закрытия «Русского дома» в Берлине.

Захарова также обвинила немецкое правительство в «разжигании украинского конфликта» и заявила, что Москва будет отвечать на антироссийские решения.

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Шмидт назвал такую позицию Кремля ожидаемой и увязал ее с российской пропагандой.

«Поддержка Украины со стороны Германии и других западных государств воспринимается Кремлем как часть угрозы со стороны НАТО. То есть они переворачивают с ног на голову происходящее на самом деле, что они вопреки международному праву напали на другое государство. Они говорят, что поддержка тех, кто защищается от агрессивной войны, якобы провокация. Это типичная российская пропаганда, которую нужно было ожидать», — заявил он.

По словам Шмидта, рассчитывать на то, что российский президент добровольно пойдет на уступки, пока не стоит.

«Мы имеем дело с противником, который, похоже, практически совсем перестал заботиться о собственной репутации», — подчеркнул бывший глава ведомства канцлера Германии.

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Напомним, ранее Германия впервые открыто обвинила Кремль в диверсии и возложила на него ответственность за попытку атаки с помощью беспилотников со взрывчаткой.

Берлин анонсировал масштабный комплекс дипломатических и внутренних санкций, в частности, прекращена работа российского консульства в Бонне и отменено соглашение о функционировании «Русского дома» в центре столицы.

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