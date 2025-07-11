Путин готов нажать ядерную кнопку: The Telegraph сделал тревожное заявление

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин и его окружение регулярно угрожают ядерным ударом с начала полномасштабной войны. Это говорит о том, что они всерьез рассматривают такой сценарий.

Такое мнение изданию The telegraph высказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

«Учитывая, что „три дня“ превратились уже более трех лет, они могут подумать, что смогут быстро сломать Украину с помощью тактического ядерного оружия — и мир на это не ответит», — считает он.

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Эффективность ядерного сдерживания основывается на паритете и балансе, но это равновесие было серьезно нарушено некоторыми недавними заявлениями президента США Дональда Трампа по Европе.

«Это могло дать Кремлю сигнал, что Соединенные Штаты не вмешаются, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине или даже самой Европе», — отметил он.

Напомним, Путин подтвердил новый принцип, по которому Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против себя или Беларуси с применением обычного оружия, угрожающего суверенитету и территориальной целостности.

Утверждение доктрины произошло на фоне сообщений, что США позволили Украине наносить удары дальнобойным оружием по России.

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Ранее Путин уже обещал, что Москва жестко отреагирует на это решение.

«Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму бить по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО участвуют непосредственно в военном конфликте или нет», — заявлял Путин.

В Киеве такие заявления Путина тогда назвали «ядерным шантажом», который «не работает».

«Ядерный шантаж — единственный инструмент, который есть у России для устрашения мира, и он не сработает», — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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