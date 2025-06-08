Путин готов воевать до конца: что станет решающим фактором

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин готов пожертвовать экономическим ростом и благополучием своих граждан ради усиления своей военной мощи.

Об этом пишет издание FT.

Даже если боевые действия в Украине прекратятся, Россия не собирается отказываться от масштабного перевооружения и сохранения высоких военных расходов.

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По оценкам экспертов, Москва готова пожертвовать экономическим ростом и благополучием своих граждан ради усиления своей военной мощи.

«В 2025 году военные расходы России могут достигнуть почти 172 миллиарда долларов — это 7,7% ВВП, что на 12% больше, чем в 2024 году. Финансовый план Кремля на 2025-2027 годы предусматривает сохранение этого высокого уровня расходов, что указывает на намерение длительное время поддерживать усиленную милитаризацию», — отмечают журналисты.

Основные направления расходов — это производство оружия, техники и выплаты военнослужащим. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия значительно увеличила выпуск бронетехники, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.

В то же время, заводы концерна «Ростех» расширяют производство, а стоимость российской артиллерии оказалась значительно ниже, чем в странах НАТО.

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Эксперты отмечают, что даже в случае завершения войны производство военной техники будет продолжаться активными темпами. Кремль рассматривает сохранение большой армии как приоритет и планирует удерживать военных на службе, предлагая им зарплаты в 3-4 раза выше среднего в гражданском секторе.

Ранее аналитики сообщили, что в Кремле рассчитывают, что Украина устанет от войны раньше России, но страны Запада могут изменить ход событий.