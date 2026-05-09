ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
5119
Время на прочтение
2 мин

Путин готов встретиться с Зеленским не в Москве, но выдал новое "условие": детали циничного заявления

Диктатор считает, что дело близится к финалу, но выдвигает свои условия для встречи.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Комментарии
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление о возможности прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Кремля, он готов ко встрече не только в Москве, но и на территории третьей страны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Несмотря на готовность к диалогу, Путин выдвинул жесткое условие для такой встречи. Он подчеркнул, что прямой контакт с президентом Украины возможен только в том случае, если стороны выйдут на этап подписания итогового документа.

Это фактически означает, что Кремль не рассматривает возможность встречи по обсуждению промежуточных условий или прекращению огня без предварительного согласования всех российских требований на бумаге.

Отдельно Путин остановился на вопросе вовлечённости Вашингтона в процесс урегулирования. По его мнению, Соединенные Штаты выражают заинтересованность в завершении войны, однако основное решение якобы должны принять Киев и Москва.

«США искренне стремятся к урегулированию, но это, прежде всего, дело России и Украины», — заявил глава страны-агрессорки.

Кроме того, по словам Путина, наблюдаются признаки того, что «дело идет к завершению украинского конфликта». Никаких конкретных фактов или дат, подтверждающих эти слова, диктатор не привел, что может свидетельствовать об очередной попытке манипуляции общественным мнением на фоне международного давления.

Встреча Зеленского и Путина — последние новости

Напомним, в Кремле неоднократно назначали украинскому президенту встречу с Путиным в Москве. Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский отверг такую идею и пригласил российского диктатора в Киев.

Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что Путин якобы готов ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но имеет для этого свои условия.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
5119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie