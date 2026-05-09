Путин готов встретиться с Зеленским не в Москве, но выдал новое "условие": детали циничного заявления

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление о возможности прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Кремля, он готов ко встрече не только в Москве, но и на территории третьей страны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Несмотря на готовность к диалогу, Путин выдвинул жесткое условие для такой встречи. Он подчеркнул, что прямой контакт с президентом Украины возможен только в том случае, если стороны выйдут на этап подписания итогового документа.

Это фактически означает, что Кремль не рассматривает возможность встречи по обсуждению промежуточных условий или прекращению огня без предварительного согласования всех российских требований на бумаге.

Отдельно Путин остановился на вопросе вовлечённости Вашингтона в процесс урегулирования. По его мнению, Соединенные Штаты выражают заинтересованность в завершении войны, однако основное решение якобы должны принять Киев и Москва.

«США искренне стремятся к урегулированию, но это, прежде всего, дело России и Украины», — заявил глава страны-агрессорки.

Кроме того, по словам Путина, наблюдаются признаки того, что «дело идет к завершению украинского конфликта». Никаких конкретных фактов или дат, подтверждающих эти слова, диктатор не привел, что может свидетельствовать об очередной попытке манипуляции общественным мнением на фоне международного давления.

Напомним, в Кремле неоднократно назначали украинскому президенту встречу с Путиным в Москве. Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский отверг такую идею и пригласил российского диктатора в Киев.

Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что Путин якобы готов ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но имеет для этого свои условия.

