Путин готовился к войне с НАТО: военный эксперт описал два сценария полной "оккупации" Запада

Глава Кремля Владимир Путин готовился к прямому военному столкновению со странами НАТО, но этому помешали украинские защитники, которые не позволили оккупантам двинуться на Запад.

В случае победы РФ над Украиной Путин хотел захватить Европу либо через страны Балтии, либо через Молдову или Румынию.

Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Они, безусловно, пошли бы дальше – это совершенно очевидно. Этот успех их только бы окрылил и вдохновил. Если бы они победили Украину, кто был бы дальше – здесь есть два варианта. Первый вариант – балтийские страны, второй вариант – через Молдову создавать проблемы Румынии ", – сказал аналитик.

По его словам, что по второму сценарию целью все же стала бы Румыния. Он пояснил, что Будапешт действует в интересах России, начав, в частности, поднимать вопросы прав венгров в Румынии.

"Это был бы еще один способ расколоть единство НАТО. Такие планы у них где-то готовились и мы даже еще о них слышали, когда проговорился генерал миннекаев. Он на брифинге сказал, что планы России на юге – это создание "сухопутного коридора" в непризнанный Приднестров", а это привело бы к конфликту с Молдовой и потенциальному конфликту с Румынией", – добавил Мусиенко.

Напомним, на юге продолжается третий день контрнаступления ВСУ. Жданов рассказал, что делают оккупанты и какие бои там продолжаются.

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