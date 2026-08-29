Путин готовит 10 тысяч ракет для бомбардировки Украины: что известно о новом оружии 'Дань-Т'

Россия планирует изготовить 10 тысяч ракет «Дань-Т» для ударов по Украине / © Фото из открытых источников

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В 2027 году РФ планирует изготовить около десяти тысяч новых относительно дешевых ракет , которые могут запускаться с разных платформ. Массовое производство таких средств поражения создаст очень большое количество проблем для Украины из-за сложности их перехвата.

Такое мнение высказал украинский ветеран и военный аналитик kriegsforscher в социальной сети X.

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Характеристики ракеты и потенциальные носители

Пока известно, что перспективная крылатая ракета «Дань-Т» имеет дальность полета около 500 километров и несет боевую часть весом 135 килограммов. Как отмечает OSINT-проект NOELREPORTS, подтверждающий эти тревожные планы оккупантов, такие характеристики позволяют врагу наносить сокрушительные удары глубоко в тылу украинской территории.

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На сегодняшний день запуски этих ракет могут успешно осуществляться с воздушных платформ, в частности с самолетов Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 и ударного вертолета Ми-28. В то же время враг активно разрабатывает возможности использования наземных установок и даже военных кораблей, что сделает это дальнобойное оружие еще более универсальным и непредсказуемым.

Дополнительно россияне работают над оснащением ракеты современной антенной решеткой «Комета-16» и электронно-оптической системой конечной наводки. Это ярко свидетельствует об их непосредственных намерениях превратить сравнительно простую мишень в полноценное высокоточное крылатое оружие.

Дешевая альтернатива и импортозамещение

Командование российских воздушно-космических сил всерьез рассматривает возможность постепенной замены этими новыми ракетами значительно более старых боеприпасов S8000 «Бандероль». Главной причиной такого стратегического решения является финансовая выгода, ведь массовое производство Дан-Т оказывается примерно на тридцать пять процентов дешевле.

В украинской разведке также фиксируют систематические попытки врага максимально масштабировать этот опасный проект и удешевить производство. Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее сообщал, что оккупанты поставили производителям четкую задачу полностью перевести сбор этих ракет на комплектующие исключительно собственного изготовления.

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Опасность ситуации заключается не только в планируемых огромных количествах, но и в том, что Россия активно развивает саму концепцию реактивных беспилотников-мишеней, превращая их в смертоносные ударные средства. Это оружие является прямым продолжением проекта Дан-М — аппарата, способного работать на высоте до девяти километров и развивать крейсерскую скорость до 750 километров в час.

Высокая маневренность, заложенная в конструкцию этих аппаратов еще на этапе разработки обычных мишеней для тренировок, значительно усложняет работу современных средств противовоздушной обороны. Появление такого количества целей прямо указывает на подготовку к масштабным комбинированным атакам, для противодействия которым украинским защитникам обязательно понадобится существенная дополнительная помощь от западных союзников.

Напомним, Россия работает над более дальнобойными версиями «Искандера-1000» . Но эксперты считают, что это существенно не изменит сложности его перехвата для украинских ПВО. В то же время большая дальность позволяет России отодвигать пусковые установки дальше границы.

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