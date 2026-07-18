Путин готовит масштабную мобилизацию в России: Коваленко назвал точный срок и предупредил об опасности

Владимир Путин / © Associated Press

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На поле боя Россия пытается продвинуться вперед, неся тяжелые потери. Именно поэтому осенью оккупанты готовят мобилизацию от 500 тысяч человек.

Об этом сообщил глава ЦПИ Алексей Коваленко.

По его словам, другую часть мобилизованных будут готовить дольше около месяца, чтобы потенциально открыть новое направление фронта. Осенью и зимой Украине придется выстоять в тяжелых пехотных боях, где сойдутся люди, дроны и управляемые авиабомбы. Коваленко подчеркнул, что в Кремле уверены в результативности такого плана, однако сам он с этим категорически не согласен.

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«Некоторых планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на Востоке, других будут готовить месяц для потенциального открытия нового направления фронта. Это таковой план России. У нас будет очень насыщенная осень и зима, и нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях», — отметил Коваленко.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин обдумывает массовую мобилизацию, стремясь перехватить инициативу в поле боя в Украине. С самого начала полномасштабного вторжения Кремль пытался сделать все, чтобы россияне не ощущали на себе войну.

Совсем недавно Кремль сосредоточился на привлечении добровольцев, предлагая огромные вознаграждения за вербовку и высокие зарплаты. Однако эта политика оказалась очень эффективной, но может оказаться недостаточной. С уменьшением количества добровольцев и практически истощением заключенных, Путин оказался в сложном положении.

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