Путин готовит нападение на еще одну страну: в Billd предупредили о новой угрозе

Владимир Путин

Россия развертывает масштабную информационно-психологическую операцию против Эстонии, популяризируя идею создания так называемой «Народной республики Нарва». Кремль пытается использовать сценарий 2014, применявшийся для дестабилизации востока Украины.

Об этом сообщает аналитик Bild Юлиан Репке.

Аналитик отмечает, что с начала марта в российских сегментах соцсетей Telegram и VKontakte активизировались призывы к созданию самопровозглашенного образования на территории эстонского города Нарва. Пророссийские ресурсы распространяют вымышленные карты, символику и видеоролики, на которых неизвестные в масках призывают к вооруженной борьбе и диверсиям под лозунгами о «русских землях». Пользователей убеждают в поддержке армии РФ.

Сообщается, что Нарва является стратегически важным пограничным городом на востоке Эстонии, где около 90% населения является русскоязычным. Именно этот демографический фактор делает ставку пропаганда.

Представитель полиции безопасности Эстонии Марта Тууле назвала эту активность классической дезинформационной кампанией. По ее словам, цель Кремля — раскол общества и создание атмосферы нестабильности.

Такие методы уже использовались в Эстонии и других странах. Это простая и недорогая тактика, чтобы устрашить людей и посеять хаос», — подчеркнула Тууле.

Она также напомнила, что любое участие в подобных антигосударственных акциях влечет уголовную ответственность. В эстонских спецслужбах отмечают, что Россия активизировала эту атаку именно сейчас, пока мир отвлекся на события в Иране.

Эксперты не исключают, что создание такой информационной основы может быть подготовкой к реальным агрессивным действиям или гибридному вторжению по образцу событий в Донецке и Луганске в 2014 году.

