Диктатор Путин / © Associated Press

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У европейских должностных лиц пока нет данных, свидетельствующих о подготовке Россией обычной военной атаки против стран НАТО, в частности государств Балтии.

Об этом сообщает Bloomberg.

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На фоне опасений по поводу возможной российской агрессии против стран Балтии европейские чиновники не подтверждают, что Москва готовится к прямому военному удару по НАТО.

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Именно поэтому, по их оценкам, предположения о том, что главной целью неожиданного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву было предупреждение России о недопустимости нападения на Балтию, не отвечают реальной картине.

По информации источников издания, во время встреч Ретклиффа поднимались несколько важных вопросов. Среди них — возможность прекращения войны против Украины, подтверждение обязательств США и других союзников по статье 5 НАТО, ситуация вокруг войны в Иране и поддержка, которую Москва оказывает Тегерану.

Отдельно стороны обсуждали необходимость не допустить чрезмерную реакцию России на новые экономические меры Соединенных Штатов против Ирана.

В то же время, в последнее время страны НАТО активнее налаживают контакты с Россией на уровне разведывательных и военных структур. Таким образом, союзники стремятся снизить риск неправильных оценок и опасных недоразумений на фоне усиления гибридной активности РФ.

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В Белом доме подробности визита Ретклиффа в Москву раскрывать не стали.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отверг опасения относительно возможного российского удара по НАТО. Отвечая на вопрос о возможном предупреждении Москвы, он заявил: Россия не собирается атаковать.

Несмотря на отсутствие признаков подготовки масштабного военного наступления, российские спецслужбы, по данным разведки, продолжают изучать возможности для проведения диверсий и операций под чужим флагом в Польше и странах Балтии.

В то же время, нынешняя оценка ситуации не свидетельствует о том, что Россия изменила дислокацию своих войск или начала перемещение сил, которое могло бы указывать на подготовку обычного нападения.

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Представители Эстонии, Латвии и Литвы также заявили, что пока не видят изменений в уровне военной угрозы своим странам.

Отсутствие признаков прямой военной атаки не означает, что европейские государства не сталкиваются с российской агрессией. Основной проблемой остаются гибридные операции, которые Москва проводит в странах, поддерживающих Украину.

Речь идет, в частности, об инцидентах с вооруженными беспилотниками, диверсиях и поджогах.

На этом фоне российский диктатор Владимир Путин, не имея значительного прогресса в поле боя, продолжает усиливать удары по украинским городам и критической инфраструктуре. Ожидается, что зимой Россия может развернуть масштабную воздушную кампанию.

В то же время продолжающаяся война все сильнее сказывается на российской экономике. Из-за высокой стоимости боевых действий Москва вынуждена усиливать контроль над расходами и вводить более жесткие бюджетные ограничения.

Ранее сообщалось, что на фоне экономического кризиса и колоссальных потерь российской армии в Украине кремлевский диктатор Путин оказался на грани политической и физической бездны.

Мы ранее информировали, что масштабные военные маневры Запада и тайные дипломатические предупреждения Вашингтона призваны остановить расширение российской агрессии за пределами Украины.

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