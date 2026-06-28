Путин готовит нападение на страны Балтии: в польской разведке назвали возможные сценарии

Путин / © Associated Press

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Польская внешняя разведка заявила о росте риска возможных провокаций со стороны России на восточном фланге НАТО. Руководитель службы Павел Шота считает, что на фоне войны в Украине Москва может предпринять новые шаги для обострения ситуации, в частности, в отношении стран Балтии.

Об этом сообщает BILD.

По имеющейся информации, власти Польши внимательно следят за развитием войны в Украине и оценивают возможные риски для безопасности региона.

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«Мы наблюдаем события в Украине и видим, что война сейчас складывается для России неблагоприятно. Это вызывает опасение, что Москва может еще больше усугубить ситуацию», — заявил Шота.

По словам главы разведки, одним из возможных сценариев могут быть ограниченные действия против стран Балтии по модели так называемых «зеленых человечков».

Именно так называли российских военных без опознавательных знаков, участвовавших в захвате Крыма в 2014 году. В то же время Шота не утверждал, что такое развитие событий неизбежно, а лишь назвал его одним из возможных сценариев.

Что говорят в Польше о Беларуси

Отдельная обеспокоенность, по словам Шоты, вызывает дальнейшее усиление зависимости Беларуси от России.

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«Мы видим создание на территории Беларуси объектов, которые позволяют размещать системы доставки ядерного оружия», — отметил он.

В Варшаве считают, что подобные процессы нуждаются в усиленном внимании со стороны стран НАТО и дальнейшем мониторинге ситуации безопасности на восточном фланге Альянса.

Угроза нападения России на НАТО — последние новости

Напомним, командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг рассказал, что Россия может напасть на страну-члена НАТО до 2029 года. Он заверил, что его страна готова отражать атаку русской армии.

К слову, партнеры по НАТО обсудили ускоренную программу закупки беспилотников, чтобы усилить восточный фланг Североатлантического союза на фоне российской угрозы. В частности, лидеры Европы хотят закупить дроны для воздушного патрулирования.

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