Путин готовит "нечто большое": Польша предупредила об угрозе со стороны РФ

Сикорский / © Getty Images

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Польша обвиняет Россию в проведении скоординированной и многоплановой кампании диверсий и дезинформации, направленной на ослабление поддержки Украины и обострение отношений между Киевом и Варшавой.

Об этом пишет The Independent.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский недавно заявил в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, что Польша получает информацию о подготовке Россией чего-то великого в этом году.

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«Я считаю, что Путину нужен повод для мобилизации, поэтому они могут совершить операцию под чужим флагом и сказать российскому народу: „На нас напали, и поэтому нам нужно мобилизоваться“», — сказал Сикорский.

Польша уже несколько лет готовится к возможному противостоянию с Россией и регулярно предупреждает соседние страны об угрозе с востока.

На минувшей неделе российский военный вертолет на 42 секунды залетел в воздушное пространство Польши. В Варшаве заявили, что данный инцидент мог быть проверкой готовности польской системы противовоздушной обороны.

В ночь на среду Польша вместе с Румынией поднимала истребители для защиты воздушного пространства во время очередной российской атаки на Украину.

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«Серая зона»: как Россия испытывает реакцию Европы

Европейские правительства все чаще говорят об угрозе не только прямого военного нападения России, но и скрытых действий, призванных дестабилизировать союзников Украины и ослабить единство Запада.

В стратегической терминологии такие действия часто называют «серой зоной» — пространством между миром и войной, где происходят действия, сложно однозначно назвать открытой агрессией.

Россия отрицает, что стремится к войне в Европе, и регулярно отвергает обвинения в причастности к диверсиям. В то же время, европейские государства считают, что Москва проверяет границы допустимого, совершая действия, которые могут ослаблять Украину и ее союзников или проявлять слабые места европейской готовности к конфликту.

Одними из самых заметных подобных инцидентов стали случаи нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими летательными аппаратами.

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В сентябре прошлого года, после запуска с территории России, 19 военных беспилотников оказались в воздушном пространстве Польши. Это стало первым случаем после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда российские дроны были сбиты на территории НАТО.

Тогда премьер Польши Дональд Туск заявил, что ситуация приблизила Европу к открытому конфликту больше со времен Второй мировой войны. Россия заявляла, что не собиралась атаковать объекты на польской территории.

По данным издания, подобные инциденты в течение последнего года участились.

В начале сентября Россия нанесла удар по поезду в Ягодин у польско-украинской границы вскоре после того, как по этому маршруту проехали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокопоставленные европейские представители в сфере безопасности.

Вскоре после этого польские власти обнаружили у побережья на северо-западе страны российский беспилотник с боевой частью и детонатором.

Диверсии и кибератаки: что заявляет Варшава

Польша также обвиняет Москву в серии кибератак и попыток диверсий на территории страны за последние месяцы.

Вицепремьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что пожар на спутниковой станции Starlink в центральной части страны был умышленной «диверсией».

«Хотя сегодня все работает, мы должны признать, как недавно отметил премьер-министр Туск, что это элемент гибридной войны», — сказал он.

Подобные предупреждения в последние недели и месяцы звучали и от спецслужб других европейских стран.

В частности, датская военная разведка в новой оценке угроз заявила, что Россия, вероятно, будет усиливать гибридную войну против Запада в ближайшее время.

К гибридным атакам относится широкий спектр действий — от кибератак до попыток спровоцировать внутренние беспорядки.

Польские власти также заявляют об участии российской разведки в вербовке людей для диверсий. В июле польские прокуроры предъявили обвинение гражданину Украины в диверсионной деятельности в пользу российской разведки. По версии следствия мужчине платили за осквернение памятников, посвященных польским жертвам событий Второй мировой войны, чтобы обострить напряженность между Польшей и Украиной.

Россия использует тему украинцев для разжигания напряжения

Отдельным направлением, по оценке польских властей, стала дезинформация.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Польша приняла более миллиона украинских беженцев. Сначала польское общество встречало их с большой симпатией — люди предоставляли жилье, еду и необходимые вещи.

Однако за четыре года войны отношение части общества изменилось, и Варшава считает, что Россия пытается использовать эту напряженность.

Отношения между Польшей и Украиной также усугубились на фоне исторических вопросов. В частности, речь идет о решении президента Украины Владимира Зеленского назвать одно из спецподразделений в честь Украинской повстанческой армии (УПА), которая боролась за независимость Украины против советских, нацистских и польских сил.

Польша обвиняет УПА в геноциде этнических поляков на Волыни в 1943-1945 годах.

Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский заявил Reuters, что после обострения спора российская дезинформация в польском информационном пространстве «взорвалась».

Исследование Польского института международных дел (PISM) показало, что после решения украинского президента Владимира Зеленского онлайн-контент на польском языке с антиукраинскими нарративами в соцсетях X, Facebook, Instagram, TikTok и каналах YouTube вырос более чем на 250%.

По словам представителя PISM Филиппа Брийко, значительная часть этого роста на разных платформах могла быть искусственно создана с помощью ботов, чтобы создать впечатление стремительного роста антиукраинских настроений.

Координатор польских спецслужб Томаш Симоняк еще в июле заявлял, что Россия усилила информационную войну против Польши и пытается создать как можно больше напряженности между Польшей и Украиной.

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