Путин готовит новое летнее наступление: что известно о планах РФ относительно Украины BILD

Путин / © Associated Press

Россия может готовить новую масштабную летнюю кампанию против Украины после провала первоначального плана скорейшего захвата страны.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

Аналитики издания проанализировали дальнейшие действия Кремля на фоне усиления атак по украинским городам.

«В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Москва рассчитывала установить контроль над Украиной в считанные дни. Однако украинское сопротивление сорвало эти планы, а осенью 2022 года ВСУ вернули значительную часть оккупированных территорий», — говорится в материале.

После этого, утверждают журналисты, Россия вынуждена была неоднократно пересматривать свои военные цели и постепенно сужать масштаб задач.

Россия пересмотрела свои цели в войне против Украины

Теперь, по данным издания, Кремль может сосредотачиваться на новом летнем наступлении и усилении давления на Украину из-за массированных ракетных и дроновых атак. На этом фоне издание обращает внимание на недавний комбинированный удар по Киеву, который в материале называют одним из самых мощных за последнее время.

В публикации отмечается, что Россия продолжает делать ставку на истощение Украины, затяжную войну и удары по критической инфраструктуре и крупным городам.

В то же время украинская сторона неоднократно заявляла, что, несмотря на новые атаки и попытки давления, РФ не удалось достичь своих стратегических целей более чем за четыре года войны.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.

В МИД РФ заявили, что во время разговора Лавров якобы сообщил американскую сторону о намерении РФ наносить «системные удары» по объектам в Киеве.

Тем временем Сергей Флеш Бескрестнов напомнил, что Украина уже демонстрировала возможность атаковать Москву и Московскую область, поэтому Киев будет отвечать на массированные атаки Кремля и объектах инфраструктуры ударами по территории РФ.

