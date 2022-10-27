Путин готовит новое обращение: политолог предположил, что будет говорить диктатор россиянам

Президент России Владимир Путин должен выступить с новым обращением 27 октября. О чем именно будет говорить диктатор? Предположение сделал политолог Валерий Дымов.

Эксперт в интервью предоставил несколько вариантов того, о чем глава Кремля будет рассказывать гражданам РФ.

"Ничего нового в обращении Путина ждать не следует. Он снова может говорить о том, что "мы еще ничего не начинали", о "Громе" — удачные пуски межконтинентальных баллистических ракет и пр. Его обращение снова будет рассчитано на россиян, ненавидящих украинцев вместе с ним", — отметил политолог.

Он добавил, что в России никто не говорит о прекращении войны. Напротив, спрашивают, почему нет ударов по центрам принятия решений. В то же время растет поддержка автора и главы "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина и лидера Чечни Рамзана Кадырова.

"Они критикуют министерство обороны страны не за то, что была начата война, а за то, что недостаточно уничтожены украинцы. Путин будет отвечать на этот запрос. Он будет идти на еще большее усиление агрессии. У него нет никаких тузов или джокеров в кармане, кроме тактического ядерного оружия, он пытается использовать разрушительный потенциал ядерного оружия, не приводя его к действию", — сказал Дымов.

Относительно применения ядерного оружия эксперт отметил: угрожать эффективнее, чем реализовывать.

"Была угроза проведения референдумов. Их в итоге провели, Россия признала оккупированные территории своими, после чего заявила, что будет защищать их всеми методами, в том числе и ядерным оружием. Путин сказал, что это не блеф. Однако ВСУ освободили определенные территории, которые Россия только что провозгласила своими. Теперь граждане России чешут затылки и думают, что, возможно, это блеф", — отметил политолог.

Политолог сказал, что у Путина есть "джокер" в рукаве, однако достав его, он не получит ни одного плюса, а будет иметь только последствия. После этого катастрофические процессы для России будут продолжаться более динамично.

Ранее Путин предложил переговоры президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал глава африканской страны Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Эмбало был в Москве накануне, а затем посетил Киев.

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