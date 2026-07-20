Путин готовит новое вторжение: в Литве раскрыли план Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия не способна достичь поставленных целей в войне против Украины, поэтому Кремль может попытаться переключить внимание на новое направление. Следующей целью Москвы могут стать Польша и государства Балтии.

С таким предупреждением выступил министр обороны Литвы Робертас Каунас в эфире LRT, пишет ЦЕНЗОР.нет.

По его словам, российское руководство оказалось в сложной ситуации. Война против Украины затянулась, ожидаемой победы нет, а последствия боевых действий уже ощущаются внутри России.

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В частности, речь идет о регулярных ударах по российской территории, перебоях с поставкой топлива и росте недовольства населения.

«Кремлю нужна новая эскалация и новая победа. В этой ситуации вероятными целями могут стать Балтийский регион и Польша», — заявил литовский министр.

Речь идет не только о возможных военных действиях, но и о гибридных атаках. По данным литовской стороны, Россия может попытаться организовать диверсии против объектов критической инфраструктуры, кибератаки, информационные операции или другие провокации, которые могут повлечь за собой кризис в регионе.

Вероятное нападение РФ на страны НАТО — что известно

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 000 человек на случай нападения России. Страны Балтии уже давно предупреждают своих партнеров по НАТО о потенциальной российской агрессии. Все из-за недавних кибератак, дезинформационных кампаний и нарушения их воздушного пространства российскими истребителями и беспилотниками.

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Хотя Россия отрицает какие-либо намерения нападения на НАТО, эти три страны, которые в прошлом были аннексированы Москвой, удвоили свои расходы на оборону после полномасштабного вторжения в Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза для стран НАТО со стороны России станет реальностью не через годы, а через несколько ближайших месяцев.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что, хотя сегодня у Москвы нет ресурсов для полномасштабной войны против Европы, нельзя исключать, что к 2028 году они могут появиться. Это станет возможным, если в России будет проведена мобилизация.

Аналитики отмечают, что в последние годы Россия принимала участие в различных открытых и скрытых атаках на государства НАТО, среди которых диверсионные миссии, радиоэлектронные помехи, глушение GPS-сигналов и поджоги.

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